L'entusismo dei bujesi al passaggio di Jonathan Milan

C'è mezzo paese con in testa mamma Elena a fare il tifo per Jonathan e l'entusiasmo esplode al passaggio del corridore friulano. Nel video di Maura Delle Case proprio la mamma del campione racconta le emozioni per aver visto dal vivo correre il figlio al Giro d'Italia.

02:07