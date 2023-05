In fiamme la sede del Tamai Falchi durante un evento associativo

PASIANO. Più squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi da Motta di Livenza, stanno spegnendo un vasto incendio sviluppatosi nella sede dell’associazione Tamai Falchi a Pasiano.

Era in corso un evento dell’associazione sportiva quando le fiamme e il fumo si sono sprigionate, scatenando il fuggi fuggi generale.

Genitori e bambini sono scappati via per mettersi al riparo. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause del rogo.

In base ai primi riscontri l’incendio sarebbe partito dai pannelli fotovoltaici.