Ragazza esce di strada, l’auto si rovescia e lei rimane incastrata

PORDENONE. Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa nelle prime ore di domenica, intorno alle 3, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Roveredo, a Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la macchina si è ribaltata su un fianco.

La giovane è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.

Il personale medico infermieristico ha soccorso la ragazza che poi è stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli, in codice giallo, con l'ambulanza con a bordo dell'equipe dell'automedica, con una lesione importante a un arto inferiore.