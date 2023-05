Via libera alla fusione tra Banca Ter e Friulovest banca

Via libera al progetto di fusione tra BancaTer e Friulovest Banca. Dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci dell’istituto della Destra Tagliamento, a dire sì sono stati quelli di BancaTer, riuniti in fiera a Udine per licenziare il bilancio 2022 e per varare il progetto di fusione. Il nuovo istituto di credito, unico nel panorama nazionale delle Bcc per dimensioni - coprirà infatti tutte e quattro le province della regione - è stato battezzato Banca 360 e sarà operativo dal prossimo 1 luglio. Ragioni del progetto e obiettivi ce li ha spiegati nel video il presidente di BancaTer, Luca Occhialini (Videointervista di Maura Delle Case)

01:50