Arbitro festeggia la fine della stagione sventolando la bandiera della squadra di casa: gli avversari lo filmano

REMANZACCO. Ha scelto, forse, anche lui di festeggiare la sua ultima gara stagionale diretta in regione. Peccato l’abbia fatto sventolando la bandiera di una delle due squadre scese in campo nella gara che, qualche ora prima, aveva diretto.

Arbitro festeggia sventolando la bandiera della squadra di casa: gli avversari lo filmano

Protagonista, forse nemmeno tanto positivo, dell’episodio è Matteo Cerqua, arbitro della sezione di Trieste che domenica ha arbitrato la finale play-off del girone B di prima categoria tra Aurora Remanzacco e Trivignano, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa e valsa loro il ritorno in Promozione.

Nel video, girato da alcuni dirigenti della squadra ospite, si vede il “fischietto” effettuare un giro di pista del campo sportivo di Remanzacco, qualche ora dopo il termine della gara essendo ormai buio, sventolando una bandiera rosso-blu, ovvero i colori sociali della squadra di casa.

Una bravata che, con ogni probabilità, costerà cara Cerqua, con il comitato regionale arbitri che altro non potrà fare se non inoltrare gli atti alla Procura federale. La sua stagione, insomma, rischia di non essere finita domenica.