Ladri all’opera in sei abitazioni della Bassa: rubati anelli, gioielli, orologi e denaro per migliaia di euro

POCENIA. Ladri in azione in sei abitazioni nella Bassa friulana. Quattro sono stati i colpi messi a segno dai malviventi nel comune di Pocenia nella notte tra sabato 27 e domenica 28.

In una casa di proprietà di una donna, classe 1957, i ladri sono riusciti a introdursi dopo aver forzato la tapparella di una finestra e sono riusciti a sottrarre tre anelli in oro per un bottino quantificato in mille euro.

In un’altra abitazione, come ha denunciato un uomo classe 1945, i ladri sono riusciti a entrare e a rubare due orologi, una collana e denaro per un valore complessivo di 1.500 euro.

In una terza casa, si sono introdotti dopo aver forzato un infisso e qui hanno sottratto tre anelli e due collane in oro per un bottino che supera i cinquemila euro.

In una quarta abitazione sono scappati via, dopo aver messo a soqquadro le stanze, ma senza trovare nulla. Tutti i furti sono stati denunciati ai carabinieri di Palazzolo dello Stella che hanno svolto i sopralluoghi e avviato le indagini per individuare i responsabili.

A Latisana tra il 22 e il 29 maggio, i ladri sono riusciti a entrare in una casa dopo aver forzato la porta di ingresso. Qui hanno sottratto monili in oro e gioielli per un valore che supera gli 8 mila euro. Il furto, anche in questo caso, è stato denunciato dal proprietario 61enne, ai carabinieri della Compagnia di Latisana.

A Lignano, un 32enne residente nella località, ha denunciato ai carabinieri il furto nella propria abitazione avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 maggio: i ladri sono riusciti a entrare all’interno e a rubare, dopo aver forzato uno degli infissi, monili e gioielli per un valore di circa 3 mila euro.

Tra i consigli delle forze dell’ordine per contrastare i furti in casa: assicurarsi, prima di lasciare l’abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate, evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui sociale foto, storie, commenti e avvisare i vicini di casa affinché facciano attenzione ai rumori. —