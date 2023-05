Era sparito a metà del secolo scorso: prezioso dipinto ritrovato dai carabinieri di Udine

UDINE. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Udine hanno restituito alla chiesa dei Santi Leonardo e Gottardo di Tesero, in Trentino, un dipinto su cuoio raffigurante una Madonna con bambino del XVII secolo.

L'opera, del tipo «paliotto», è stata individuata e poi sequestrata dai militari nell'ambito dell'indagine internazionale «Pandora VII», sulle opere commercializzate illecitamente.

Il recupero è stato possibile grazie al coordinamento della Procura di Trento, mentre la restituzione è avvenuta nella sede del Museo diocesano di Trento. «In questi anni le indagini dei carabinieri hanno permesso di riappropriarci di opere significative», ha commentato durante la restituzione dell’opera il vecovo di Trento, Lauro Tisi. Il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, ha ringraziato l'Arma, evidenziando come «il dipinto sia espressione importante della nostra cultura».

Il dipinto, scomparso tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta, rappresenta una delle opere più rare e preziose del sue genere in Trentino e fa parte di un trittico conservato nella chiesa di Tesero.

Il possessore dell’oepra d’arte, un uomo residente in provincia di Trento, lo aveva ereditato dal padre e si ritiene che fosse in buona fede, in quanto ignaro della provenienza.

L'opera verrà restaurata dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento e ricongiunta con le altre due parti del trittico, conservate a Tesero.