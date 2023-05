Coppia sale sul bus con un cane senza museruola: l’autista ferma il mezzo, ma la donna lo accoltella

TRIESTE. Un conducente della linea 10 è stato accoltellato a bordo dell'autobus. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 29 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima non è in gravi condizioni. Il conducente della Trieste trasporti è stato aggredito da una donna e da un uomo di origini sudamericane: la coppia di stranieri, infatti, era salita a bordo del bus con un cane privo di museruola.

Due controllori si sono avvicinati tentando di spiegare la necessità dell'utilizzo della museruola, come previsto dalle regole di bordo.

I due, però, non volevano sentire ragioni. La situazione è diventata tesa. A quel punto il conducente ha fermato il bus e si è avvicinato ai due, chiamando il numero di emergenza. E la donna ha impugnato un coltello sferrandogli un fendente all'altezza della cintura.

I due sono stati arrestati entrambi dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

Il fatto si è verificato in via dell'Istria alle 18.25. Stando alle ricostruzioni, il conducente si è salvato grazie alla cintura che indossava sui pantaloni: la lama ha colpito la cintura che, in qualche modo, ha attutito il colpo.