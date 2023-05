Un concerto nel nome di Lorenzo: raccolti fondi per una borsa di studio

Sabato sera, la Carta di Lorenzo è stata scandita a suon di musica, è diventata un motivo che risuona nei luoghi di lavoro e pure in quelli del divertimento. I giovani di Morsano di Strada, frazione di Castions, hanno dedicato a Lorenzo Parelli, lo studente, morto a 18 anni, nell’ultimo giorno di stage in fabbrica, il concerto che portava il suo nome: “Lorenzo live 2023”.

Sul palco i genitori, Maria Elena Dentesano e Dino Parelli, con la figlia Valentina, amatissima da Lorenzo, hanno illustrato la Carta di Lorenzo, il documento scritto, d’intesa con la Regione, per sensibilizzare tutti i soggetti interessati all’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, a prescindere che si tratti di lavoratori o di studenti impegnati in percorsi di formazione in azienda.

In questo senso è stata pensata pure la borsa di studio intitolata a Lorenzo Parelli, finanziata anche con le offerte che, sabato sera, molti partecipanti hanno voluto devolvere al progetto, che la famiglia vuole destinare a uno studente meritevole del Centro di formazione professionale dell’istituto salesiano Bearzi di Udine, lo stesso che frequentava Lorenzo.

Quella di sabato scorso è stata l’ennesima iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i partecipanti, sottolinea Dino Parelli, il papà di Lorenzo, «c’erano i rappresentati dell’Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, e di un centro di formazione che si occupa di sicurezza».

Ma c’erano soprattutto gli amici di Lorenzo, giovani rimasti al fianco della famiglia Parelli, alla quale non mancano di manifestare affetto e vicinanza.

L’hanno fatto organizzando, assieme alla cooperativa Slou, il concerto durante il quale si sono esibiti il cantautore carnico Massimo Silverio, il musicista “on the road” Marik Kevin Barltrop, e il il noto deejay Funkabit. Sul palco allestito nell’area festeggiamenti al centro polifunzionale di via Manzoni, non mancavano Duranti con le sue ultime canzoni rock blues pop di respiro internazionale e la Wicked Dub Division, un’istituzione musicale nell’ambito dub, reggae e worldmusic.

In un clima festoso, con un linguaggio nuovo, sono stati affrontati temi fondamentali per il futuro dei giovani. Temi su cui la famiglia Parelli insiste per evitare e prevenire altre morti sul lavoro di chi lavoratore ancora non è. Non va dimenticato, infatti, che Lorenzo era uno studente e come tale si era approcciato al periodo di formazione, previsto dal corso di formazione duale.

Quella promossa dalla famiglia Parelli è una campagna di sensibilizzazione sacrosanta, incentrata sulla sicurezza e sulla prevenzione per ridurre il tragico bilancio delle morti sul lavoro. È un modo per condividere la voglia di vita e l’altruismo di Lorenzo.

L’impegno di Maria Elena, Dino e Valentina Parelli sta dando i suoi frutti: se da un lato il Parlamento analizza la proposta di legge presentata dal deputato Walter Rizzetto (FdI) per trasformare la sicurezza e il Diritto del lavoro in materie obbligatorie da insegnare agli studenti iscritti agli istituti superiori, dall’altro sta alimentando una catena di solidarietà nazionale che coinvolge anche le famiglie di altri studenti morti nei luoghi di lavoro.