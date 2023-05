Arbitro festeggia sventolando la bandiera della squadra di casa: gli avversari lo filmano

Ha scelto di festeggiare la sua ultima gara stagionale diretta in regione: peccato l’abbia fatto sventolando la bandiera di una delle due squadre scese in campo nella gara che, qualche ora prima, aveva diretto. Protagonista, forse nemmeno tanto positivo, dell’episodio è Matteo Cerqua, arbitro della sezione di Trieste che domenica 28 maggio ha arbitrato la finale play-off del girone B di Prima categoria tra Aurora Remanzacco e Trivignano, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa e valsa loro il ritorno in Promozione.

00:40