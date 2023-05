Escursionista trova una bomba della Grande guerra sul sentiero, i guastatori di Udine bonificano la zona

Intervento particolarmente complesso nella giornata di martedì 30 maggio per gli specialisti del 3° reggimento guastatori di Udine, che, allertati dalla prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti ai conflitti mondiali.

Il team C.M.D. (Conventional Munition Disposal) di guastatori dell’esercito proveniente da Udine, accompagnato dai carabinieri di Paularo si è recato in località Ramaz, dove, lungo un sentiero turistico un escursionista ha allertato le forze dell’ordine per la presenza di un oggetto non meglio identificato ma riconducibile ad un grosso ordigno.

I guastatori in marcia per circa mezz’ora recatisi sul posto, hanno confermato la presenza di un ordigno bellico ancora attivo catalogandolo in n. 1 granata di artiglieria calibro 15cm HE (High Explosive - Alto Eplosivo), di nazionalità austriaca e risalente alla Prima Guerra Mondiale.

La neutralizzazione finale. L’intervento è risultato particolarmente complesso e fuori dall’ordinario perché la granata, molto grossa, pesava circa 42 Kg era del tipo perforante, risultava esser stata lanciata dal pezzo di artiglieria ma non era esplosa, questo ha comportato l’applicazione di procedure particolari che prevedono la distruzione in loco, in area sicura e idonea.

La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata. L’assistenza sanitaria indispensabile in questo tipo di attività è stata fornita dalla Croce Rossa italiana Corpo Militare centro di mobilitazione Nord Est di Padova.