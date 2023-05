Giovane trovato in possesso di due confezioni di hashish, arrestato

PORCIA. Nella notte di martedì 23 maggio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico “Squadra Volante” è stata inviata a Porcia, in via Cartiera, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la persona segnalata, che è stata identificata per un 27enne, cittadino pakistano, con il permesso di soggiorno nel territorio nazionale e con precedenti di polizia, che è stato trovato in possesso di due confezioni di hashish per 37,44 grammi: la droga è stata sequestrata.

Il giovane è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Pordenone.