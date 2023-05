Travolto dal ramo che stava tagliando: ferito un vigile del fuoco

CERVIGNANO. Un vigile del fuoco di 47 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di martedì 30 maggio mentre, affiancato dai colleghi, si stava occupando di tagliare alcuni rami che ostruivano la strada in via Leopardi, a Cervignano. L’incidente è accaduto poco prima delle 17: il pompiere è stato colpito dal ramo di un albero, riportando alcune ferite alla mano (a una falange in particolare) e al labbro. Probabilmente a sorprendere l’operatore è stata una folata di vento improvvisa: come precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine, l’intervento si è svolto seguendo regolarmente i protocolli di sicurezza previsti per questo genere di attività.



Il quarantasettenne è stato immediatamente aiutato dai colleghi, che hanno allertato il soccorso sanitario, attraverso la Struttura operativa regionale per l’emergenza sanitaria. Sul posto sono arrivati un’ambulanza da Cervignano e l’elisoccorso, che ha trasportato il vigile del fuoco in volo all’ospedale triestino di Cattinara.



Il quarantasettenne, originario di Cervignano, è rimasto sempre cosciente: non è in pericolo di vita.