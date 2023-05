Anziano colto da malore finisce in un fossato e muore

Un uomo di 81 anni di età, Danilo Buldo, residente a Gonars, è stato trovato senza vita nella prima serata di martedì 30 maggio in un fossato, a bordo strada, in via Liberazione, nella frazione di Ontagnano.

Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio dell'automedica: il personale medico infermieristico non ha potuto far altro che decretare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto i carabinieri.