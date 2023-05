Fiamme in un appartamento, i vigili del fuoco salvano nonna e nipote

MANIAGO. Tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un’azione tempestiva quella dei pompieri di Maniago che sono riusciti a trasferire all’esterno di un appartamento una donna e il nipote: entrambi erano rimasti coinvolti in un principio di incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al secondo piano in via Umberto I, nel centro cittadino.

Alla vista delle fiamme, probabilmente causate da una pentola dimenticata sui fornelli, la nonna è corsa fuori dall'abitazione, sollecitando il nipote a fare altrettanto. Il bambino, forse spaventato, è però riuscito a rifugiarsi sul terrazzo, dove i vigili del fuoco lo hanno raggiunto e dotato di una maschera a filtro per evitare inalazioni tossiche, prima di portarlo in salvo.

Nonna e nipote sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale a Pordenone per il fumo inalato.