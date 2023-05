Il magistrato Tito da Pordenone a capo della Procura di Verona

PORDENONE. All'unanimità il plenum del Csm ha nominato procuratore di Verona Raffaele Tito, attualmente a capo della procura di Pordenone.

In magistratura dal 1985, Tito ha svolto quasi per tutta la sua carriera, ad eccezione dei primi anni, le funzioni di pubblico ministero.Dal 2017 è procuratore di Pordenone, ufficio in cui aveva lavorato anche in precedenza come sostituto.

È stato anche sostituto a Trieste (per 8 anni componente della direzione distrettuale antimafia), e procuratore aggiunto a Udine.

Tra le sue tante esperienze, anche un'applicazione extradistrettuale alla procura di Milano all'epoca di Tangentopoli: si occupò di uno dei filoni di Mani Pulite e incassò l'apprezzamento di Francesco Saverio Borrelli allora alla guida del pool.