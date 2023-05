Luca Picco (Caritas di Udine): "E' positivo il bilancio del progetto Energia solidale"

Luca Picco, coordinatore per la Caritas di Udine del progetto Energia solidale, ha tracciato un primo bilancio dell'iniziativa in occasione della presentazione degli eventi per la festa della Repubblica, in Prefettura. Energia solidale è uno strumento rivolto alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette (video a cura di Laura Pigani).

02:28