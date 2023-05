Missione in Emilia-Romagna, partita la settima colonna della Protezione civile Fvg

Sono partiti mercoledì 31 maggio, dalla sede di Palmanova della Protezione civile del Fvg, 31 volontari e un funzionario diretti a Forlì per dare il cambio ai colleghi che si trovano in quella città da una settimana. Si tratta della settima colonna mobile della Pc che parte dalla nostra regione dall'inizio dell'emergenza alluvione. E' composta da volontari provenienti da Arta Terme, Aviano, Budoia, Caneva, Cividale Cordenons, Dignano, Gorizia, Lestizza, Monfalcone, Pasian di Prato, Pozzuolo, Remanzacco, Rive d'Arcano , San Giovanni al Natisone, San Quirino, Staranzano, Tavagnacco, Treppo Grande e Fiumicello-Villa Vicentina. Trasporta materiale e strumentazioni necessari per la pulizia delle strade e per lo svuotamento di case e scantinati.

