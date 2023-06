Esce di strada e abbatte un albero, motociclista trasportato in ospedale con l’elicottero

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale accaduto a San Vito al Tagliamento, in via Giovanni Fabrici.

Un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero a bordo strada. Il ferito è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di a Udine.

I pompieri hanno dato assistenza al personale sanitario e provveduto a liberare la strada dall’albero caduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.