Auto contro una moto: un uomo in ospedale

REANA DEL ROJALE. Un incidente stradale tra una macchina e una moto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 1 giugno in via Leonardo da Vinci, nel comune di Reana del Rojale.

A rimanere ferito il motociclista che è stato trasportato in ospedale a Udine con vari traumi. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Udine che sono intervenuti sul posto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Centrale Sores di Palmanova hanno inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Udine e l’automedica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo, che nello schianto ha riportato un trauma toracico, è l’ha trasportato in ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine stabile e cosciente.

Sul posto, per la messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada in cui si è verificato l’incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine. Illeso il conducente della vettura.