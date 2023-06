l’operazione

A4, il cantiere della terza corsia costerà il 20% in più del previsto: «Serviranno 1,2 miliardi per chiudere nel 2027»

Servirà ritoccare le tariffe? Al momento è un tema non all’ordine del giorno. Se ne riparlerà eventualmente a inizio 2024, quando il ministero, come ogni anno, definirà la percentuale di eventuale incremento dei pedaggi per tutte le autostrade italiane

Marco Ballico