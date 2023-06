L’imprenditore friulano Mario Biasutti nominato cavaliere del lavoro da Mattarella

C’è un imprenditore friulano tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della Festa della Repubblica. Come si legge sul sito della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Mario Biasutti è nato a Udine nel 1949.

È amministratore di Mabi International, da lui costituita nel 1980 per lo sviluppo di modelli e per la produzione di pelletteria con marchio ''Andrea Mabiani''. Attraverso investimenti in innovazione di processo, la trasforma in uno dei principali produttori di borse e accessori di alta gamma per griffe internazionali tra cui Chanel, Chloé e Givenchy.

Nei tre stabilimenti di San Daniele del Friuli, Scandicci e Albignasego realizza l'intero processo produttivo: sviluppo, progettazione dei modelli, prototipazione, taglio e assemblaggio. Produce ogni anno 120.000 borse e 300.000 articoli di piccola pelletteria. L'export è superiore al 97%. Occupa 225 dipendenti.

Gli altri cavalieri sono:

Mariella Amoretti , Industria Armatoriale Emilia Romagna,

, Industria Armatoriale Emilia Romagna, Fabrizio Parodi , Interglobo Group Liguria

, Interglobo Group Liguria Rosa Maria Luisa Cassata , Industria Chimica Lombardia,

, Industria Chimica Lombardia, Maria Grazia Cassetti , Artigianato Orafo Toscana,

, Artigianato Orafo Toscana, Gregorio Chiorino , Industria Metalmeccanica Piemonte,

, Industria Metalmeccanica Piemonte, Giovanni Clementoni , Industria Giocattoli Marche,

, Industria Giocattoli Marche, Cristina Crotti , Industria Energia Lombardia,

, Industria Energia Lombardia, Roberto Danesi , Industria Alimentare Lazio,

, Industria Alimentare Lazio, Armando De Nigris , Industria Alimentare Campania,

, Industria Alimentare Campania, Stefano Domenicali , Industria Automobili di lusso Estero,

, Industria Automobili di lusso Estero, Marco Galliani , Industria Metallurgica Emilia Romagna,

, Industria Metallurgica Emilia Romagna, Enrico Grassi , Industria Meccatronica Emilia Romagna,

, Industria Meccatronica Emilia Romagna, Pierluca Impronta , Terziario Assicurazioni Lazio,

, Terziario Assicurazioni Lazio, Giovanni Laviosa , Industria Chimica Toscana.

, Industria Chimica Toscana. Piernicola Leone De Castris , Agricolo Vitivinicolo Puglia,

, Agricolo Vitivinicolo Puglia, Arnaldo Manini , Industria Edilizia Umbria,

, Industria Edilizia Umbria, Averardo Orta , Terziario Sanità privata Emilia Romagna,

, Terziario Sanità privata Emilia Romagna, Mario Alberto Pedranzini , Credito Banche Lombardia,

, Credito Banche Lombardia, Carlo Pesenti , Terziario Servizi finanziari Lombardia

, Terziario Servizi finanziari Lombardia Massimo Renda , Industria Alimentare Campania,

, Industria Alimentare Campania, Iolanda Riolo , Commercio Automobili Sicilia,

, Commercio Automobili Sicilia, Stefania Triva , Industria Dispositivi medici Lombardia,

, Industria Dispositivi medici Lombardia, Francesco Paolo Valentini , Agricolo Vitivinicolo Abruzzo,

, Agricolo Vitivinicolo Abruzzo, Bruno Vianello, Industria Elettromeccanica Veneto.

Il contributo durante il Covid ai dipendenti e la donazione all’ospedale di San Daniele

Mentre la gran parte delle imprese lamentava pochi aiuti e si affrettava ad attivare la cassa integrazione, c’è chi quella stampella ha deciso di non usarla evitando così di pesare sulle casse dello Stato. La scelta coraggiosa risponde al nome proprio di Mario Biasutti, titolare della Mabi International, azienda produttrice di borse e accessori in pelle per uno dei più noti marchi del lusso (Chanel), che nell’aprile del 2020, proprio quando le fabbriche dovevano rispettare lo stop della produzione per la pandemia, scelse di pagare regolarmente i suoi 250 dipendenti, 150 dei quali in forze a San Daniele, come fossero regolarmente al lavoro, senza dunque ricorrere all’ammortizzatore sociale.

Schivo di natura, Biasutti avrebbe preferito fare e non dire. Se ha superato le sue naturali reticenze fu grazie al sindaco Pietro Valent che l’ha convinto a raccontare pubblicamente la sua decisione ritenendo che il renderla nota potesse offrire uno spunto utile ad altri. Sia per la scelta di non adoperare la cassa, ma anche per quella di donare ben 100 mila euro all’ospedale di San Daniele.