Ferito e incastrato sotto l’auto dopo l’investimento: i vigili del fuoco salvano un capriolo

VARMO. Era sopravvissuto all’investimento, ma era rimasto incastrato sotto l’auto. E’ stato un delicato intervento da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Codroipo, intervenuti verso le 11 di venerdì 2 giugno, a salvare la vita a un capriolo che era stato investito da una vettura lungo la strada provinciale 95, nel territorio comunale di Varmo.

I pompieri, una volta sul posto, hanno individuato l’animale seguendone i lamenti, ferito e incastrato sotto il veicolo, riuscendo a trarlo in salvo utilizzando gli appositi cuscini di sollevamento e una rete di recupero.

Una volta liberato il capriolo, i vigili del fuoco lo hanno caricato sul loro fuoristrada e trasportato in un centro faunistico, dove il cervide è stato preso in consegna dai veterinari per le cure necessarie.