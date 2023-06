Scooter prende fuoco davanti al negozio a Udine, danneggiata la vetrata

UDINE. Incendio, nella serata di giovedì 1 giugno, nel punto vendita New Automoto di via Di Brazzà angolo via Pradamano, a Udine. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco uno scooter che era stato parcheggiato all'estero dell'attività.

A dare l'allarme sono stati alcuni condomini. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e anche il titolare, Luca Guatteri. "Oltre allo scooter andato a fuoco - spiega Guatteri - è stata danneggiata anche una parte della vetrata. Per fortuna le fiamme non si sono propagate all'interno del punto vendita, anche se ovviamente dovremo ripulire tutto perché le pareti sono annerite a causa del fumo. Oggi andrò dai carabinieri per sporgere denuncia in merito all'accaduto".