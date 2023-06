Scontro tra un furgone e un’automobile che finisce fuori strada: ferite due persone che stavano andando al lavoro

CODROIPO. Incidente stradale tra un furgone e un'automobile, attorno alle 7.45 di venerdì 2 giugno, lungo la strada statale 13, all'altezza del ponte della delizia. A seguito dell'impatto tra i due mezzi la macchina ha terminato la sua corsa in un campo che costeggia la carreggiata.

Due persone che si stavano recando a lavorare nei campi sono rimaste ferite. Sul posto un'ambulanza da San Vito al Tagliamento, i carabinieri della stazione di Codroipo per tutti i rilievi e e vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dell'area.