In Friuli Venezia Giulia crescono i redditi ma non per donne e giovani: 10 mila euro in meno per le lavoratrici

In base alle dichiarazioni Irpef presentate nel 2022 (riferite all'anno precedente) il reddito complessivo medio, su un totale di 920mila contribuenti in Fvg, si attestava a 23.510 euro (951 in più, +4,2%). Le donne dichiarano 10mila euro in meno, come emerge da dati in esclusiva del Mef elaborati dal ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo (18.494 euro contro 28.306, oltre un terzo in meno).

I redditi del 2021

Rispetto alle dichiarazioni del 2021 che si riferivano al periodo della pandemia, inoltre, l'incremento è stato più accentuato per la componente maschile (+4,5% contro +3,7%). La partecipazione femminile al mercato del lavoro è ancora inferiore a quella degli uomini, per minore tasso di occupazione e per maggiore diffusione degli impieghi a tempo parziale; e l'accesso alle posizioni apicali è molto più difficile. I contribuenti nella fascia tra 45 e 64 anni registrano il reddito medio complessivo più elevato (quasi 28.000 euro), superiore a quello degli over 65 (22.759 euro), e a quello dei 25-44enni (20.796 euro). La classe 45-64 anni inoltre, presenta l'incremento più sostenuto (+5%).

I redditi dei ragazzi

I pochi under 25 che dichiarano un reddito ai fini Irpef (sono circa 41.000, il 4,5% del totale), totalizzano in media meno di 8.000 euro e sono gli unici a registrare una variazione negativa su base annua(-7,6%). A livello territoriale la provincia di Trieste presenta il valore più elevato (quasi 25.000 euro); seguita da Pordenone (con 23.599 euro e l'aumento maggiore rispetto al 2021, +4,9%), Udine (23.213) e Gorizia (circa 22.000 euro).