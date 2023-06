Colpo da 80 mila euro in un’abitazione di Lignano

LIGNANO. Furto da 80 mila euro in un'abitazione a Lignano Sabbiadoro. È successo nella serata di venerdì 2 giugno, tra le 19 e le 23 a casa di un uomo di 62 anni nato a Latisana ma residente nella cittadina balneare friulana.

I ladri hanno forzato un infisso per entrare in casa e dopo aver messo tutto a soqquadro hanno portato via una cassaforte all'interno della quale c'erano 40 mila euro in contanti e monili in oro di vario genere. Il danno supera gli 80 mila euro. Indagini dei carabinieri.