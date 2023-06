Scontro tra un’auto e una bicicletta: settantenne cade a terra e sbatte la testa

CODROIPO. Scontro tra un'auto e una bicicletta, per cause da accertare, poco dopo le 12 di sabato 3 giugno a Codroipo, in piazza Dante. L'uomo in sella alla bicicletta, un sessantenne di Codroipo, in seguito all'urto con la vettura, è caduto a terra e ha battuto la testa perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per tutti i rilievi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita.