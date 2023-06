Addio ad Albina Poles, vedova Cimolai: è morta otto mesi dopo il marito Armando

PORDENONE. A distanza di otto mesi dal marito Armando Cimolai è deceduta a 91 anni, in ospedale a Pordenone, dove era ricoverata da qualche giorno, Albina Poles.

Originaria di Fontanafredda, lascia i figli Luigi e Roberto, dopo aver pianto Ivana. E’ stata amministratore unica dell’Armando Cimolai centro servizi, dell’Immobiliare Cimolai spa e dell’Immobiliare Stella srl, vicepresidente regionale dell’Aidda e cavaliere della Repubblica.



Nel 2007 le era stato conferito il Premio Vittoria alata dalla Fidapa.

Quando nel 1951 sposò Armando Cimolai, l’imprenditore le propose un viaggio di nozze pur avendo un debito di 600 mila lire: «Uno più uno meno, possiamo andare lo stesso – le disse –. Ci rifaremo». A spanne, possiamo dire che ci avevano azzeccato.

In azienda lui, in azienda lei. Uno snack all’ora di pranzo e via di nuovo. Armando sognava, Albina faceva di conto cercando, non sempre riuscendoci, di arginarne l’intraprendenza.



Alla vigilia del funerale del marito, il 5 ottobre 2022, mentre il mondo piangeva e ricordava uno dei pionieri d’industria più importanti della storia del Friuli occidentale, lei sussurrava poche parole: «Dobbiamo ringraziare il Signore che gli ha donato una vita così lunga».



L’indomani lo avrebbe saluto nella stessa chiesa, quella di Santa Maria Assunta a Vigonovo di Fontanafredda, che nel 1951 li aveva visti sposi.



Gli ultimi mesi Albina li ha trascorsi nel ricordo del marito e combattendo con i suoi problemi di salute fino all’epilogo, nella mattinata di oggi, 3 giugno.



L’antico proverbio “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” sembrava scritto per lei. Non vi è stato alcun successo, da parte di Armando, senza che lui ricordasse che il perno di tutto, il fondamento del successo familiare, era lei, Albina.

Mancheranno il suo valore, il suo equilibrio e la sua saggezza.