Scontro con un’auto, motociclista in gravi condizioni

TERZO D’AQUILEIA. Si scontra con un’auto e viene sbalzato sull’asfalto, riportando gravi traumi. L’incidente si è verificato attorno alle 18.30 di sabato 3 giugno, lungo la strada regionale 352, all’intersezione con via 2 giugno, a Terzo d’Aquileia.

A seguito dell’impatto tra la moto e l’auto il motociclista è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma facciale.

Preso in carico dai sanitari del 118 per le prime cure sul posto, il ferito è stato poi caricato a bordo dell’elicottero del pronto intervento medico sanitario e trasportato all’ospedale di Udine, in condizioni giudicate gravi. Il paziente è comunque sempre rimasto cosciente.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.