Uomo cade in mare e sbatte la testa, soccorso dai passanti: è grave

MARANO LAGUNARE. Soccorso, nella serata di domenica, 4 giugno, a Marano Lagunare, in via Carducci, dove un uomo di mezz’età è caduto in mare, riportando un trauma cranico.

Sul posto, attorno alle 19, sono intervenuti gli infermieri e i medici inviati dalla Sores (la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria), assieme alle forze dell’ordine. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. Subito dopo essere uscito dall’acqua, il paziente, un 55enne, è apparso in stato confusionale.

Successivamente è stato accompagnato con l’elicottero all’ospedale Cattinara di Trieste in condizioni serie. I primi a intervenire, dopo aver visto la persona in acqua, sono stati alcuni passanti che, fortunatamente, sono riusciti a raggiungere l’uomo e a trascinarlo a riva e, nel contempo, hanno chiamato il 112. A quanto si è saputo, l’uomo soccorso non risiede a Marano. Sull’accaduto stanno svolgendo ulteriori accertamenti i carabinieri.