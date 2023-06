È morto Lorenzo Marchiori, giornalista del Gazzettino a Udine e Pordenone: aveva 54 anni

Lutto nel mondo del giornalismo locale. È morto questa mattina, lunedì 5 giugno, Lorenzo Marchiori, giornalista del Gazzettino a Udine e poi a Pordenone. Da tempo combatteva contro la malattia. Lascia la moglie Lucia, due figli, i fratelli Vittorio e David. E un grande vuoto anche tra i colleghi.

La carriera

Nato a Venezia il 30 gennaio 1969, ha vissuto a Udine dal 1993. Ha scritto per il Gazzettino dal 1989 e ha lavorato a Mestre, Treviso, Rovigo, Udine e Pordenone, dove dal 2009 ha curato le pagine di Cultura&Spettacoli delle edizioni di Pordenone e di

Udine.

Giornalista professionista dal 1995, prima di occuparsi di cultura ha fatto il corrispondente sportivo. In seguito ha curato, come redattore a Udine, la cronaca nera e giudiziaria, nonché la cronaca bianca e amministrativa. Per 5 anni è stato cronista di politica regionale in Friuli Venezia Giulia.