Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un platano: conducente in ospedale

UDINE. Un uomo è stato soccorso dal personale del pronto intervento medico nel pomeriggio di lunedì 5 giugno per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Udine. mentre stava percorrendo viale Palmanova.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l’automobolista ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito contro un platano. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario, dopo le prime cure prestate sul psoto, ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato, stabile e cosciente, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto con ferite giudicate di media gravità.