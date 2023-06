Si scontra con un camion: automobilista in gravi condizioni

PONTEBBA. Con l’auto contro un camion: una collisione violenta, tale da far perdere conoscenza alla persona che si trovava alla guida della vettura.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno, quando i sanitari del 118 sono accorsi sul posto per prestare le prime cure alla persona che si trovava alla guida dell’automobile, che a seguito dell’impatto avvenuto nel territorio comunale di Pontebba, lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza del viadotto dell'autostrada, aveva perso i sensi.

le conseguenze sull'auto del violento impatto avvenuto sulla strada statale 13 a Pontebba

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tarvisio, si sono appunto scontrati una vettura e un mezzo pesante.

Sul posto si sono portati l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica: a causa delle avverse condizioni meteo non è stato possibile far intervenire l'elisoccorso.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente e la sede stradale.

La persona rimasta ferita nell'impatto è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, incosciente e in condizioni giudicate gravi.