Giro d'Italia, presto al lavoro per una nuova tappa del 2024

Si festeggia per i numeri del Giro sul Lussari e già si guarda al futuro. È stato confermato che la carovana rosa tornerà in Friuli Venezia Giulia sia nel 2024 sia nel 2025, e l?obiettivo è coronare un altro sogno del compianto Enzo Cainero, e cioè far passare i ciclisti lungo la Panoramica delle Vette e sul Crostis (Video di Alessandro Cesare)

00:48