Salita sul Lussari, presto una nuova gestione: "Non vanificheremo gli investimenti fatti dalla Regione"

Si va verso una soluzione per la strada forestale che dalla Val Saisera conduce al Monte Lussari. Il percorso diventato noto in tutto il mondo grazie alla penultima tappa del Giro d’Italia 2023 potrebbe riaprire già nei prossimi giorni con l’indicazione di far salire gli amanti delle due ruote lungo il tracciato, ma di farli ridiscendere con la telecabina. La regione non ha intenzione di vanificare gli investimenti fatti e di lasciarsi sfuggire il ritorno in termini di visibilità e di presenze che la cronoscalata verso il Monte Lussari certamente porterà per la Val Canale. Per questo si sta ragionando su chi dovrà gestire i 7 km di salita durante il periodo estivo, e sono in corso le interlocuzioni con prefettura e Fec.È probabile possa essere Promoturismo Fvg a occuparsene (Video di Alessandro Cesare)

01:55