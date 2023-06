Fa un buco nella recinzione dell’ecocentro e ruba trapani, batterie e telefoni cellulari

Trapani, avvitatori ma anche cellulari, autoradio e batterie per veicoli: era riuscito a mettere tutto in auto e rubarlo dall’ecocentro un 63enne, residente a Vittorio Veneto, arrestato dagli agenti per furto.

Nella mattinata di domenica 4 giugno, dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” è stata inviata all’ecocentro dove, dopo il controllo della Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava l’uomo, hanno fermato il sessantenne.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato dentro l’auto numerosi materiali di scarto tra cui batterie per veicoli, trapani ed avvitatori, telefoni cellulari, autoradio, il tutto rubato poco poco prima all’interno dell’eco centro di Cordenons.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l’autore del furto, identificato per F.H. 63enne cittadino marocchino, residente a Vittorio Veneto, regolarmente soggiornante in Italia, con a suo carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato visto introdursi attraverso un varco nella recinzione all’interno dell’Eco Center di Cordenons, per poi allontanarsi a bordo dell’autovettura Fiat Punto.

Il sessantenne è stato dunque arrestato in flagranza di reato di furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri lunedì 5 giugno, l’arresto è stato convalidato.