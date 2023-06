A Ovaro rinasce la Pro Loco: la nuova presidente è una donna e ha 22 anni

È la ventiduenne Gloria Gortan la nuova presidente della Pro Loco di Ovaro. Con lei un folto gruppo di giovani si impegna per animare il paese. «Molti di noi – racconta Gloria- erano già nel direttivo precedente. Tre anni fa dopo che la vecchia Pro Loco si era sciolta, Alberto Soravito ha preso l’incarico di fare da traghettatore in modo tale che la Pro loco non andasse a morire e che si potesse ricreare un gruppo. Cosa che è avvenuta, io e altri ragazzi che già ci conoscevamo siamo entrati nella Pro Loco con lui. Poi è esploso il Covid e i nostri eventi sono stati limitati ma nell’ultimo anno siamo riusciti a fare qualcosa in più».

«Molti di noi del direttivo uscente ci siamo riproposti: io, Irina Bulfon, Giulia Cimenti, Mattia Primus, Josef Gloder e Francesco Marin – prosegue –. Con noi ci sono alcune new entry, sempre giovani: Gabriele Giacomuzzi, Riccardo Topan e Loris Cardellicchio. L’età media è tra i 20 e i 30 anni», il che è un buon segnale di speranza in termini di impegno per il paese. «Possiamo sempre contare – aggiunge Gortan- sul supporto prezioso come volontari di Alberto Soravito e Speranza De Caneva. Siamo un gruppo unito, di amici prima di tutto».