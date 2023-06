È morto Claudio Fontanelli, giornalista e dipendente alla Base di Aviano: aveva 72 anni

PORDENONE. Lutto nel mondo del giornalismo regionale. È morto a 72 anni all’ospedale di Pordenone, all’esito di una lunga lotta a una malattia, il giornalista Claudio Fontanelli.

Grande appassionato di basket, oltre che di sport in generale, aveva collaborato con Messaggero Veneto, Il Piccolo e Corriere di Pordenone. Molto preciso nell’esporre e motivare le sue opinioni, è sempre stato una penna irriverente, quando era necessario, e divisiva.

Lo piange anche la Base di Aviano, dove aveva a lungo lavorato fra i dipendenti civili italiani.

Superato un delicato intervento chirurgico, Fontanelli era parso migliorare ed era tornato a casa, ma sono risultate fatali improvvise complicazioni.

Nato a Trieste, Fontanelli aveva però sempre vissuto fra Aviano e Pordenone, in via Piave. Solo in ultimo si era trasferito dalla compagna a San Fior, nel Trevigiano.

Lascia nel dolore il figlio Donald e quanti avevano imparato a conoscerlo e ad apprezzarne il tratto umano e la schiettezza. Nelle prossime ore sarà decisa la data dei funerali.