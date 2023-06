Due fili di lana: la canzone degli studenti per non aver paura dell'amore

La paura di amare porta a investire in relazioni impossibili o a negare di desiderare di innamorarsi per non rischiare di soffrire. La difficoltà a relazionarsi e a donarsi all’altro è una condizione sempre più frequente, che non riguarda solo i giovanissimi, ma anche gli adulti, ed è confermata da psicologi, coach ed educatori. Ecco il videoclip della canzone “Due fili di lana”, realizzata da un gruppo di studenti dell’istituto sanvitese. Un brano nato durante un laboratorio di songwriting e videoclip condotto dal musicoterapeuta Marco Anzovino e dal videomaker Matteo Pavanello

04:12