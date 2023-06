Auto contro moto sulla Pontebbana: due feriti

Due persone sono state soccorse nella mattinata di mercoledì 7 giugno dai sanitari a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana nel territorio comunale di Tricesimo.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto e una vettura. Il giovane che viaggiava in sella alla due ruote è rovinata sull'asfalto, restando ferita. Una seconda persona giunta sul luogo è stata colta da un malore.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso. Hanno anche attivato i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha soccorso le due persone che sono state trasportate entrambe in codice verde all'ospedale di San Daniele del Friuli.