Giovane in moto si scontra con un’auto e viene sbalzato per 30 metri: ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso dai sanitari nella tarda mattinata di mercoledì 7 giugno per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Fiumicello Villa Vicentina, lungo via Libertà, all'altezza del civico 25.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto e una vettura. Nell'impatto, il giovane, che viaggiava in sella alla due ruote, è stato sbalzato per circa 30 metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha curato il ragazzo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni molto gravi.