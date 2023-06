Incidente sul lavoro, operaio cade dal tetto di un capannone e muore

OSOPPO. Un operaio ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato nei pressi della fabbrica Fantoni di Osoppo.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, è caduto per alcuni metri, perdendo la vita praticamente sul colpo.

Sul posto sono giunte un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'automedica proveniente da Udine. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, a nulla sono valse le manovre salvavita: l’operaio è deceduto poco dopo la caduta.

Su quanto accaduto è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno anche la nota della Fantoni di Osoppo, che ha confermato come «un operaio della cooperativa Idealservice impegnato nello stabilimento Fantoni di Osoppo è stato vittima di un incidente risultato mortale».

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, prosegue la nota, «la persona della ditta esterna, che svolge per conto della Fantoni attività di pulizie, stava operando sul tetto dell'impianto Plaxil 7, che produce pannelli truciolari e che era in questi giorni in manutenzione: l’operatore è scivolato, frantumando il lucernaio e finendo sulla linea di produzione sottostante. Il personale della Fantoni ha immediatamente allertato i soccorsi e, successivamente, ha prestato la massima collaborazione alle autorità che stanno accertando quanto accaduto».