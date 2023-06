Molti arrivi da Austria e Germania per il Corpus Domini: Autovie Venete prevede traffico da bollino rosso

Sarà un fine settimana da bollino rosso in A4, in occasione del Corpus Domini: si prevedono infatti massicci arrivi in particolare da Austria e Germania. Giovedì mattina Autovie Venete prevede traffico sostenuto lungo la A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, e per l'intera giornata, in entrambe le direttrici della A4 e sulla tangenziale di Mestre (A57) in direzione Trieste.

Venerdì ancora traffico sostenuto in direzione Trieste lungo la tangenziale di Mestre per l'intera giornata e sulla A4 nel pomeriggio. Sabato e domenica mattina saranno possibili code e rallentamenti ai caselli balneari. Il traffico calerà progressivamente nei pomeriggi.

I dati dei primi 5 mesi. Nei primi cinque mesi del 2023 i transiti lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete sono aumentati del 6,16% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati provvisori elaborati dalla concessionaria, da gennaio a maggio sono stati 18.861.681 i passaggi registrati a fronte dei 17.766.578 del 2022 (+6,16%).

Aumentano soprattutto i transiti di auto (+8,93%), mentre rimangono invariati quelli dei mezzi pesanti (+0,20%). A maggio, spiega Autovie, è stato registrato il boom con oltre 3 milioni di veicoli leggeri (+3,68% rispetto al 2022) che hanno attraversato la rete. Una tendenza che sembra continuare anche a inizio giugno, con oltre un milione di transiti totali dal 29 maggio al 4 giugno (+4,73%).

Arrivano dunque i primi turisti, come confermano anche i dati sulle uscite dei veicoli ai caselli: a maggio sono aumentate dell'8,01% a Udine Sud, del 7,15% a Palmanova, del 6,71% a Trieste, del 6,54% a Portogruaro, del 2,05% a San Donà di Piave, dell'1,88% a Latisana.