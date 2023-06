A Cjase Cocèl sono arrivate Lola e Nine, due nuove asinelle

Due nuovi, simpatici arrivi, all’Ecomuseo Il Cavalîr di Fagagna: le asinelle Lola e Nine, sono entrate a far parte della grande famiglia di Cjase Cocèl.

Arrivano dalla stalla di Tarcisio Marchetti di Moggio Udinese, in località Montisel, e sono state accolte nella fattoria che è parte integrante dell’apprezzato museo della vita contadina, pronto ad animarsi in occasione di visite guidate, iniziative ed eventi.

Tutto questo, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino alcuni degli animali che costituiscono uno dei cuori tradizionali della casa rurale.

Le due nuove arrivate sono asinelle di razza Mangilli, una razza pregiata sviluppata da poco prima degli anni ’30 nell’azienda dei marchesi Mangilli di Flumignano e facilmente riconoscibile dalla croce sulla schiena. Lole e Nine sono madre e figlia e hanno la mamma 15 anni e la piccola appena 1 anno.

A Cjase Cocèl vivranno in armonia assieme alle capre e alle pecorelle e saranno sicuramente fra le attrazioni più apprezzate, specie per le tante scolaresche in visita didattica e soprattutto per i più piccoli.

È possibile andare a salutarle le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 18.30. I contatti sono quelli del Museo: 0432.801887 o mail cjasecocel@gmail.com.