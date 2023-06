la storia

La prima messa di fra Andrea, sacerdote a 38 anni: la vocazione in oratorio e «la mia vita da francescano»

Il racconto del cordenonese :«Nei miei genitori ho trovato un grande appoggio. Non si sono mai opposti, né hanno spinto ad una qualche scelta: hanno lasciato operare in me il volere del Signore»

Milena Bidinost