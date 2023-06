Colpito dallo specchietto di un’auto, ferito un bimbo di 9 anni a Camporosso

TARVISIO. Un bambino di 9 anni è stato colpito dallo specchietto di un’automobile che stava transitando in via Valcanale, a Camporosso, nella tarda mattinata di giovedì 8 giugno in via Valcanale. L’incidente è avvenuto a poca distanza dall’albergo Spartiacque.

Cadendo il bimbo, del posto, ha riportato traumi alla faccia e agli arti: è stato soccorso da un’ambulanza, allertata dalla struttura operativa regionale per l’emergenza sanitaria, e poi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche la Polizia stradale e i carabinieri del Radiomobile per i rilievi di rito.