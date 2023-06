la novità

La famosa margherita “da Michele” direttamente a casa: ora si può grazie alla Roncadin di Meduno

La storica pizzeria napoletana ha scelto il colosso friulano per portare la sua Margherita, in versione surgelata, nei supermercati. Il packaging è realizzato in fibra vergine e consente di scaldare la pizza in forno e poi di mangiarla direttamente nel cartone

Maura Delle Case