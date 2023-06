Aperta ai ciclisti la strada del Lussari

Alle 9 di sabato mattina i primi ciclisti hanno iniziato a salire dalla Val Saisera verso il monte Lussari per mettersi alla prova sulla strada che ha sancito la vittoria al Giro d’Italia dello sloveno Primož Roglič.

Approfittando delle condizioni meteo favorevoli, sono stati decine gli appassionati delle due ruote, italiani, austriaci e sloveni, che nel corso della mattinata hanno solcato il percorso, sette chilometri con pendenze piuttosto impegnative.

LE REGOLE

Come annunciato, il Consorzio agrario Vicinia di Camporosso, ente che si è fatto carico della gestione dell’arteria siglando un accordo con Comune e Fec (Fondi edifici per il culto), ha posizionato una serie di cartelli con le regole di utilizzo della strada. Si può salire a piedi senza limitazioni, in bicicletta in determinate fasce orarie.

Per la discesa, i ciclisti devono utilizzare la telecabina.

Dalle 6 alle 9 la strada sarà utilizzabile dai mezzi per il rifornimento dei locali sul Lussari, dalle 9 alle 15 spazio ai ciclisti, ma solo per la salita. In caso di necessità è concesso invertire la marcia e scendere, però portando la bici a mano.

Dalle 16.30 alle 19 nuova “finestra” per i mezzi degli operatori turistici, e dalle 19 alle 20 riapertura alle biciclette che vorranno pernottare sul borgo.

Divieto di transito totale dalle 20 alle 6 del mattino successivo. Dopo le polemiche dei giorni scorsi nate in seguito alla chiusura dell’arteria, il primo giorno sta dando soddisfazione a chi ha "spinto" per far percorrere l’arteria ai ciclisti.

Innanzitutto la politica locale, poi gli operatori, che sperano, dopo la visibilità data al Lussari dal Giro d’Italia, di incrementare le presenze di cicloturisti unendo le bellezze della ciclovia Alpe Adria con il fascino dell’ascesa verso il borgo dei tre popoli.