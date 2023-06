Cadono dalla moto: due feriti, uno è grave

OVARO. Due persone sono state soccorse, nel pomeriggio di sabato 10 giugno, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la viabilità che da Liariis di Ovaro conduce sullo Zoncolan.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenze e carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), mentre stavano viaggiando in sella a una moto i due motociclisti sono rovinati sull'asfalto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Per uno dei due motociclisti è stato disposto il trasporto in elicottero all'ospedale di Tolmezzo in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Soccorsa anche la seconda persona, trasportata in ambulanza.